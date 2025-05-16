Автоэксперт Кадаков пояснил, почему автомобили не займут все свободное пространство в городах

Жизнь в плотной городской застройке многих заставляет думать о том, что все окружающее пространство сильно переполнено автомобилями. Автоэксперт Максим Кадаков рассказал, действительно ли в будущем в российских городах совсем не останется свободного пространства — все место займут машины. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, этого не случится, автомобилей в России в целом мало, а непосредственно проблемы с дефицитом мест и иллюзии об избытке авто в городах возникают потому, что в России как раз недостаток дорог и парковок.

Эксперт добавил, что баланс между продажами и утилизацией, при котором общее число машин оставалось бы неизменным, нашей стране сегодня совсем не нужен. Россия - недоавтомобилизированная страна: в среднем на тысячу населения приходится где-то 315-325 автомобилей, в то время как тот же показатель в странах Западной европы составляет 450-600 автомобилей.

По его мнению, избытка автомобилей нет и в крупных городах в случае соотношения площади и численности населения с числом машин.

Ранее он пояснил, почему каршеринг не является заменой личному автомобилю.