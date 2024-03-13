Автоэксперт Канаев поддержал введение лекций о безопасном управлении электросамокатами

В российских образовательных заведениях нужно вводить лекции, посвященные безопасному управлению средств индивидуальной мобильности (СИМ). К ним относятся электросамокаты, гироскутеры, моноколеса и т.д. Об этом заявил автоэксперт Сергей Канаев в беседе с RT .

В российских городах случается множество аварий с электросамокатами и другими СИМ. Чаще всего водители сталкиваются с пешеходами, но известно немало случаев ДТП и на проезжей части для легковых авто. Проблему с количеством столкновений можно решить.

По словам Канаева, помогло бы дополнительное просвещение людей на тему безопасного вождения СИМ. В учебных заведениях можно было бы ввести дополнительные лекции на соответствующую тему.

«Мне кажется, это очень полезная инициатива. Это будет способствовать тому, что у нас аварий с электросамокатами, я надеюсь, будет гораздо меньше. То есть они не уменьшатся до нуля, но такая конкретная задача и не ставится», — объяснил автоэксперт.

Польза от таких лекций на тему безопасного вождения будет как для водителей СИМ, так и пешеходов. Ведь нередко последние сами занимают дорожки, отведенные для самокатов и велосипедистов.

Ранее сообщалось, что в России вдвое увеличилось количество людей, арендующих электросамокаты.