В России вдвое увеличилось количество людей, арендующих электросамокаты

Выяснилось, что аудитория сервисов аренды электросамокатов в 2023 году выросла в два раза — с 18 млн до 36,5 млн человек. Отмечается, что большинство людей использует их для коротких поездок, занимающих по времени не более 20 минут.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что адвокат Карабанов выразил уверенность в необходимости введения допуска к электросамокатам по паспорту. По его словам, этот вид транспорта схож с мотоциклом, а потому для управления им нужно иметь водительское удостоверение, коим не владеют несовершеннолетние.

Так или иначе, электросамокаты пользуются завидной популярностью. Наверняка многие уже видели стоянки с ними на улицах, а также проезжающих мимо людей с помощью этого способа передвижения. И, судя по проведенному анализу компанией «Юрент», каждый третий россиянин хотя бы раз пользовался сервисом аренды электросамокатов, о чем также пишет «Газета.ру».