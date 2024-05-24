Автоэксперт Кондрашов объяснил, как на автомойках и сервисах готовят машину к угону

Руководитель «Лаборатории авторской защиты от угона» Андрей Кондрашов рассказал, что в некоторых автомобильных сервисах и мойках машину могут подготовить к угону, и такие случаи не такие уж редкие. Комментарий эксперта публикует «Газета.ру».

Опасность угона подстерегает автолюбителей везде, даже в автосалонах бывают ушлые работники, способные за деньги ослабить защиту машины. Это касается как официальных, так и неофицальных мест.

«Готовить автомобиль к угону может любой человек, когда вы его передали. Например, могут отключить реле блокировки. Если используются замки капота со страховочным тросом, на СТО могут посмотреть, куда этот трос выходит, или переложить так, чтобы угонщик мог за него дернуть и открыть капот», — пояснил Кондрашов.

Специалист советует устроить охрану таким образом, чтобы его можно было перевести в сервисный режим при угоне. Полезным будет и режим диагностики на предмет постороннего вмешательства. Такие меры безопасности позволят не только спасти транспортное средство, но и найти или спугнуть злоумышленников. Также лучше отдавать предпочтение проверенным автосервисам и дилерам.

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