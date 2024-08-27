Автоэксперт Моржаретто назвал изменения после новых требований к камерам фиксации нарушений ПДД

Единые требования к установке комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД) начнут действовать в стране сначала следующего месяца. Автоэксперт Игорь Моржаретто рассказал, что изменится, и какое влияние это окажет на водителей. Об этом сообщила «Вечерняя Москва».

По его словам, с принятием единых требований для водителей ничего не изменится. Они станут более заметны для тех, кто устанавливает и эксплуатирует камеры, а также выписывает штрафные квитанции.

Эксперт добавил, что многие регионы РФ недовольны тем, что часть устройств они вынуждены демонтировать, а человек, не нарушающий ПДД, ничего нового не ощутит.

По его мнению, на данный момент еще не совсем понятно, кто станет приводить доказательства неправильной установки камер.

Ранее автоэксперт Владимир Сажин назвал причины невозможности снятия передвижных камер фиксации нарушений.