Автоэксперт Моржаретто заявил, что введение средней скорости является прогрессивной идеей

Минтранс России совместно с МВД России вернулись к обсуждению наказания для водителей, превышающих среднюю скорость на участках дорог между камерами. Автоэксперт Игорь Моржаретто пояснил, в каких случаях оправданно вводить среднюю скорость и какие условия необходимо соблюдать для реализации указанного проекта. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, перед тем как начать штрафовать водителей за превышение средней скорости, нужно ввести данное понятие в закон. При этом наличие штрафов за среднюю скорость станет менять культуру вождения в нашей стране и научит водителей более ответственно подходить к управлению транспортным средством.

Эксперт добавил, что на самом деле это интересное прогрессивное предложение, которое надо ввести в рамки закона. Однако на данный момент штрафовать за превышение средней скорости незаконно.

Ранее он пояснил, почему многие иномарки не вернутся на российский авторынок.