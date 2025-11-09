Автоэксперт назвал три губительные ошибки, которые убивают зимнюю резину

Автоэксперт Погуляев: хранения зимней резины в пакетах сокращает срок ее службы

Срок службы зимних шин могут значительно сократить три распространенные ошибки автовладельцев. Об этом предупредил шинный эксперт, руководитель автосервиса FIT SERVICE Николай Погуляев, передает «Лента.ру».

Первой и одной из самых критичных ошибок эксперт назвал неправильные условия хранения. По его словам, главными врагами резины являются солнечный свет и высокая температура. Погуляев пояснил, что хранение колес на балконах или в гаражах, где температура постоянно колеблется, приводит к потере эластичности, растрескиванию и полному выходу шин из строя.

Также он не рекомендует держать резину в герметичных пакетах, поскольку это провоцирует образование конденсата и разрушение корда. Для долгой службы шин эксперт советует выбирать сухое, прохладное и темное место, а сами покрышки тщательно очищать и размещать на крюках или укладывать горизонтально.

Второй разрушительный фактор — это агрессивная манера вождения. Эксперт заявил, что даже самая качественная резина не выдержит регулярного дрифта по асфальту. Он уточнил, что частые пробуксовки, резкие старты и торможения приводят к быстрой потере шипов, поскольку высокая нагрузка на посадочные гнезда возникает при интенсивном сцеплении с твердым покрытием.

Третье упущение, по мнению Погуляева, — это игнорирование процедуры обкатки новых зимних шин. Специалист пояснил, что в течение первых 700 км пробега шины проходят процесс прикатки, когда шипы окончательно фиксируются в своих гнездах.

Если в этот период водитель совершает резкие маневры, шипы не усаживаются как следует, и до трети из них может быть потеряно уже в первый месяц эксплуатации. Для правильной обкатки достаточно двигаться со средней скоростью до 80 км/ч, плавно ускоряясь и тормозя.

Кроме того, эксперт добавил, что резкие перепады температур, например, когда автомобиль с мороза попадает в теплый паркинг торгового центра, также создают серьезную нагрузку на состав резины. Он порекомендовал минимизировать такие ситуации.

Также зимой крайне важно регулярно проверять давление в колесах, так как недокачанные шины быстрее перегреваются и изнашиваются, и не забывать о балансировке и развал-схождении, чтобы избежать неравномерного износа протектора.

