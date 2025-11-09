Автоэксперт назвал три губительные ошибки, которые убивают зимнюю резину

Срок службы зимних шин могут значительно сократить три распространенные ошибки автовладельцев. Об этом предупредил шинный эксперт, руководитель автосервиса FIT SERVICE Николай Погуляев, передает «Лента.ру».

Первой и одной из самых критичных ошибок эксперт назвал неправильные условия хранения. По его словам, главными врагами резины являются солнечный свет и высокая температура. Погуляев пояснил, что хранение колес на балконах или в гаражах, где температура постоянно колеблется, приводит к потере эластичности, растрескиванию и полному выходу шин из строя.

Также он не рекомендует держать резину в герметичных пакетах, поскольку это провоцирует образование конденсата и разрушение корда. Для долгой службы шин эксперт советует выбирать сухое, прохладное и темное место, а сами покрышки тщательно очищать и размещать на крюках или укладывать горизонтально.

Второй разрушительный фактор — это агрессивная манера вождения. Эксперт заявил, что даже самая качественная резина не выдержит регулярного дрифта по асфальту. Он уточнил, что частые пробуксовки, резкие старты и торможения приводят к быстрой потере шипов, поскольку высокая нагрузка на посадочные гнезда возникает при интенсивном сцеплении с твердым покрытием.

Третье упущение, по мнению Погуляева, — это игнорирование процедуры обкатки новых зимних шин. Специалист пояснил, что в течение первых 700 км пробега шины проходят процесс прикатки, когда шипы окончательно фиксируются в своих гнездах.

Если в этот период водитель совершает резкие маневры, шипы не усаживаются как следует, и до трети из них может быть потеряно уже в первый месяц эксплуатации. Для правильной обкатки достаточно двигаться со средней скоростью до 80 км/ч, плавно ускоряясь и тормозя.

Кроме того, эксперт добавил, что резкие перепады температур, например, когда автомобиль с мороза попадает в теплый паркинг торгового центра, также создают серьезную нагрузку на состав резины. Он порекомендовал минимизировать такие ситуации.

Также зимой крайне важно регулярно проверять давление в колесах, так как недокачанные шины быстрее перегреваются и изнашиваются, и не забывать о балансировке и развал-схождении, чтобы избежать неравномерного износа протектора.

