Автоэксперт Нестеренко назвал правила выбора автошколы

Обучение вождению является важным и ответственным процессом. Чтобы он проходил качественно, необходимо правильно выбрать автошколу, заранее ознакомиться с учебной программой и узнать, как организован процесс получения знаний. Исполняющий обязанности руководителя Гильдии автошкол России Алексей Нестеренко перечислил правила выбора автошкол. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, ни в коем случае нельзя выбирать автошколу по месторасположению, а подбор следует начинать с опроса своих знакомых, кто недавно получил водительское удостоверение, где они учились, погрузиться в данный момент, поскольку люди не понимают, что на самом деле это весьма серьезный навык, который дается один раз в жизни».

Эксперт добавил, что нередко автошколы не организуют учебный процесс должным образом, выдавая минимум, чтобы человек мог сдать итоговые экзамены и получить водительское удостоверение. При этом важно помнить, что хорошее качественное образование не может стоить дешево.

По его мнению, кроме теории, в автошколах существуют и практические курсы вождения. Для отдельных людей этого курса достаточно, однако в этом случае у каждого человека все индивидуально.

Ранее автоэксперт Сажин пояснил необходимость наведения строгого порядка в автошколах по всей стране.