Автоэксперт Попов назвал последствия приобретения запчастей у спекулянтов

По словам автоэксперта Дмитрия Попова, недобросовестные сотрудники автосервисов часто спекулируют на страхах автовладельцев, серьезно завышая стоимость запчастей и услуг по ремонту и обслуживанию автомобиля. Об этом сообщило радио Sputnik.

Он уточнил, что, например, они могут убеждать в необходимости обязательной установки на автомобиль оригинальных запчастей, что они имеют какой-то доступ к запчастям.

По мнению эксперта, вести борьбу с такого рода спекуляциями несложно. Так, следует для себя понять, насколько нужны именно оригинальные запчасти, поскольку сегодня появилось огромное число неоригинальных аналогов, которые весьма хороши по качеству и не ухудшают свойства автомобиля.

Ранее сообщалось, что неисправность тормозных систем вынудила компанию BMW отозвать полтора миллиона машин.