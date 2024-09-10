Неисправность тормозных систем вынудила компанию BMW отозвать 1,5 млн машин

Немецкий автогигант BMW отзывает машины и ждет падения прибыли из-за обнаружения серьезной неисправности в 1,5 млн машин. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Проблемы нашли в 1,5 млн машин производителя. Неполадку нашли с интегрированной тормозной системой, в связи с чем решили отзывать партии. Это повлияло на прогнозы по выручке, которые эксперты составляли на год. Отзыв машин повлечет за собой дополнительные расходы по гарантийному обслуживанию, примерно на 500-999 миллионов евро.

Таким образом, согласно новому прогнозу, прибыль BMW до уплаты процентов и налогов (EBIT) составит 6-7%. В предыдущем году показатели были на уровне 8-10%.

При этом компания уточнила, что на ухудшение прогноза повлияли и другие факторы. Например, непростая ситуация на автомобильном рынке и задержки в поставках комплектующих и готовых автомобилей. В некоторых странах на машины снизился спрос, особенно это видно по интересу покупателей в Китае. Ранее сообщалось, что автоэксперт Моржаретто определил степень изменения стоимости автомобилей после повышения утильсбора.