Автоэксперт предупредил о рисках езды на зимней резине весной
Эксперт Погуляев: зимние покрышки в тепло увеличивают тормозной путь
С наступлением устойчивого тепла использование зимних шин перестает быть преимуществом и может негативно сказаться на безопасности движения, рассказал «Российской газете» руководитель автосервиса Fit Service Николай Погуляев.
По его словам, зимние покрышки рассчитаны на эксплуатацию при температуре до +5…+7 градусов. После превышения этого порога структура резины начинает меняться: материал становится слишком мягким, что отражается на поведении автомобиля на дороге.
Эксперт пояснил, что зимние шины содержат повышенное количество силикона и натурального каучука, благодаря чему сохраняют эластичность в мороз. Однако в теплую погоду это приводит к ускоренному износу: протектор быстрее стирается, а шипованные модели дополнительно теряют шипы из-за размягчения основы. Если продолжать ездить на таком комплекте в течение месяца после наступления тепла, к следующему зимнему сезону может потребоваться покупка новых шин.
На сухом и мокром асфальте мягкая зимняя резина снижает точность управления автомобилем. Из-за особенностей рисунка протектора и большого количества ламелей шина хуже держит форму в поворотах и при резких маневрах, из-за чего водитель ощущает замедленную реакцию руля.
Особое внимание специалист обратил на увеличение тормозного пути: при скорости 80 км/ч на теплом покрытии автомобиль на зимней резине может остановиться на 4–6 метров позже, чем на летней. В экстренной ситуации это существенно повышает риск ДТП.
Дополнительным недостатком остаются повышенный шум и вибрации, особенно при использовании шипованных шин на сухом асфальте. Кроме того, мягкий состав покрышек увеличивает сопротивление качению, что приводит к росту расхода топлива примерно на 5–10%.
При этом Погуляев отметил, что кратковременные поездки при температуре около +10 градусов не нанесут серьезного вреда комплекту. Однако длительная эксплуатация зимней резины в весенний период заметно сокращает ее ресурс. Оптимальным временем для замены он назвал период, когда ночные температуры стабильно остаются выше нуля, а дорожное покрытие перестает промерзать.
