Автоэксперт предупредил о рисках езды на зимней резине весной

С наступлением устойчивого тепла использование зимних шин перестает быть преимуществом и может негативно сказаться на безопасности движения, рассказал « Российской газете » руководитель автосервиса Fit Service Николай Погуляев.

По его словам, зимние покрышки рассчитаны на эксплуатацию при температуре до +5…+7 градусов. После превышения этого порога структура резины начинает меняться: материал становится слишком мягким, что отражается на поведении автомобиля на дороге.

Эксперт пояснил, что зимние шины содержат повышенное количество силикона и натурального каучука, благодаря чему сохраняют эластичность в мороз. Однако в теплую погоду это приводит к ускоренному износу: протектор быстрее стирается, а шипованные модели дополнительно теряют шипы из-за размягчения основы. Если продолжать ездить на таком комплекте в течение месяца после наступления тепла, к следующему зимнему сезону может потребоваться покупка новых шин.

На сухом и мокром асфальте мягкая зимняя резина снижает точность управления автомобилем. Из-за особенностей рисунка протектора и большого количества ламелей шина хуже держит форму в поворотах и при резких маневрах, из-за чего водитель ощущает замедленную реакцию руля.

Особое внимание специалист обратил на увеличение тормозного пути: при скорости 80 км/ч на теплом покрытии автомобиль на зимней резине может остановиться на 4–6 метров позже, чем на летней. В экстренной ситуации это существенно повышает риск ДТП.

Дополнительным недостатком остаются повышенный шум и вибрации, особенно при использовании шипованных шин на сухом асфальте. Кроме того, мягкий состав покрышек увеличивает сопротивление качению, что приводит к росту расхода топлива примерно на 5–10%.

При этом Погуляев отметил, что кратковременные поездки при температуре около +10 градусов не нанесут серьезного вреда комплекту. Однако длительная эксплуатация зимней резины в весенний период заметно сокращает ее ресурс. Оптимальным временем для замены он назвал период, когда ночные температуры стабильно остаются выше нуля, а дорожное покрытие перестает промерзать.

Ранее сообщалось, что таксист из Кировска удивил туристов лимузином и стал звездой соцсетей.