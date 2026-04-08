«Лимузин, костюм и пальто»: таксист из Мурманской области устроил шоу для туристов и прославился

Заполярный город Кировск обзавелся новой знаменитостью. Местный таксист превратил обычный заказ в голливудскую сцену и прославился на всю страну. Водитель приехал за блогерами-туристами не на рядовой легковушке, а на настоящем лимузине. Сам мужчина был одет в элегантный костюм и стильное пальто. Об этом сообщает Lenta.ru

По словам приезжих, они вызывали обычное такси, чтобы добраться до гостиницы. Каково же было их удивление, когда к подъезду подкатил роскошный удлиненный автомобиль. А из него вышел водитель в безупречном образе. Туристы признались, что такого «трансфера» не ожидали даже в самых смелых мечтах.

Сам таксист, чье имя пока не раскрывается, в разговоре с гостями пояснил: он привык удивлять путешественников. Мужчина уверен, что поездка должна быть не только комфортной, но и запоминающейся. Судя по реакции блогеров, ему это удалось на все сто.

Видео уже разлетелось по соцсетям. Пользователи восхищаются выдумкой водителя и его умению создавать праздник из рутины. Одни шутят, что теперь все таксисты пересядут на лимузины, другие восхищаются, что это настоящий сервис высшего уровня». Сам герой, вероятно, и не подозревал, что обычный рабочий день принесет ему славу.

