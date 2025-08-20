Москвич подал в суд на Mercedes-Benz из-за ржавчины на авто

В московский суд обратился владелец десятилетнего Mercedes-Benz из-за обнаруженной на кузове ржавчины. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

Согласно информации издания, 33-летний житель столицы стал обладателем данного автомобиля еще в 2014 году и лично эксплуатировал его на протяжении всего этого времени. Обнаружив на корпусе машины подозрительные следы коррозии, он решил обратиться с иском к изготовителю.

Москвич инициировал независимую экспертизу, результаты которой подтвердили его предположения о вине поставщика автомобиля. В судебном иске мужчина требовал возмещения средств, затраченных на приобретение транспортного средства.

В ходе судебных разбирательств компания Mercedes-Benz также провела собственное исследование. По их данным, причиной появления ржавчины на капоте стала интенсивная эксплуатация автомобиля москвичом. Представитель ответчика утверждал, что износ машины произошел естественным образом.

В конечном итоге суд отклонил иск, приняв во внимание аргументы дилера.

Ранее сообщалось, что элитный Rolls-Royce Cullinan 2025 года выставили на продажу в Новосибирске.