Автоэксперт развеял миф о безопасной очистке машины от наледи кипятком

Зимняя борьба со снегом и льдом на машине порождает среди автовладельцев множество народных методов, некоторые из которых могут дорого обойтись. Один из самых популярных — использование кипятка или горячей воды для быстрой очистки — на поверку оказывается не просто бесполезным, но и разрушительным. Как объясняет в беседе с радио Sputnik генеральный директор MIGTORG Александр Коротков, резкий перепад температур становится настоящим испытанием для автомобиля.

По его словам, лакокрасочное покрытие и стекло машины, долгое время находившиеся на морозе, совершенно не готовы к контакту с кипятком. Лак почти гарантированно вздуется и потрескается, а стекло с высокой вероятностью даст трещину или даже разобьется. Но главная опасность даже не в этом. Вода, не успев стечь, моментально застывает, образуя на кузове и стеклах не просто лед, а плотную, монолитную корку. Справиться с ней потом будет в разы сложнее, чем с обычным снежным наносом.

Эксперт добавил, что еще один риск связан с безобидным снегом на крыше. Во время движения салонное тепло подогревает крышу снизу, снег подтаивает, а на стоянке снова превращается в лед. При многократном повторении этих циклов талая вода проникает в микротрещины лака, расширяет их и со временем запускает процесс коррозии металла. Получается, что лень или спешка с очисткой крыши в долгосрочной перспективе могут привести к серьезным повреждениям кузова.

По его мнению, стремление сэкономить несколько минут на чистке автомобиля зимой способно обернуться куда более значительными затратами — на ремонт лакокрасочного покрытия, замену стекла или даже борьбу с ржавчиной. Итог прост: традиционные скребок и щетка, а также своевременная очистка крыши от снега до начала поездки остаются самыми безопасными и экономичными способами ухода за машиной в холодный сезон. Однако сам по себе толстый слой снега для прочности крыши современных автомобилей не опасен — ее продавить он не сможет. Но вот последствия его неправильного удаления могут быть куда серьезнее.

Ранее юрист пояснил, как доказать вину управляющей компании за упавший с крыши снег.