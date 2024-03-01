Автоэксперт Рогов: популярные кроссоверы стало неактуально ввозить из-за границы в РФ

Специалист Дмитрий Рогов в беседе с «Газетой.ру» рассказал, что многие марки машин стало невыгодно и неактуально вывозить из-за рубежа в связи с ужесточением режима растаможки автомобилей.

Рогов предупредил, что популярные кроссоверы Geely Monjaro и китайские электрокары Zeekr, Lynk&Co, Li Auto стало невыгодно заказывать из-за границы. Все из-за курса границ, изменения логистики, ужесточения правил растоможки. Даже схемы обхода уже не выручат автолюбителей.

«При нынешних курсах валют можно привезти «серый» Geely Monjaro напрямую из Китая, растаможив его сразу на себя, он обойдется примерно в 4,4 млн рублей с учетом пошлины и утильсбора. А у официального дилера такой же автомобиль, поставленный самой компанией, можно купить за 4,8 млн рублей. Стоит ли брать «серую» машину для 10% выгоды в цене? Я уверен, что нет», — объяснил Рогов.

Электрокары будут сильно конкурировать с трехлетними Mercedes-Benz GLS и BMW X7 из Кореи, которые окажутся даже дешевле китайских новинок.

Ранее россиянам рассказали о главных недостатках китайских машин.