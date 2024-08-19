Автоэксперт Сажин спрогнозировал пути изменения рынка такси после ухода 75 % водителей в сентябре

С 1 сентября две трети таксистов в России лишатся работы в силу новых требований к оформлению обязательного страхования и получения разрешения на деятельность. По словам автоэксперта Владимира Сажина, работающие легально четверть таксистов находятся в белой зоне и относятся к автопаркам, самостоятельно страхующим свою гражданскую ответственность. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что на место тех, кто не сможет больше трудиться в данной сфере, придут другие водители, которые начнут выполнять требования, либо предприятия начнут страховать гражданскую ответственность, либо это могут быть самозанятые или кто-то еще. А остальные могут превратиться в знакомых всем с 90-х годов прошлого века «бомбил».

По мнению эксперта, что из-за дефицита сотрудников такси рано или поздно эта сфера перейдет под госрегулирование и останется только особый государственный автопарк.

Он отметил, что решить эту проблему просто: следует разрешить подрабатывать в такси сотрудникам МЧС и прочих ведомств.

Ранее в Профсоюзе таксистов пояснили последствия запрета мигрантам работы в такси.