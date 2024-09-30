Автоэксперт Сажин перечислил причины резкого удорожания поездок на такси

В нашей снова подорожает такси из-за того, что водители все чаще переходят в «серую зону» и ищут клиентов в чатах и соцсетях, минуя официальные сервисы. По словам автоэксперта Владимира Сажина, все происходящее больше похоже на манипуляцию со стороны таксистов, пытающихся взять измором и навязать свои правила. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что существует ряд требований к пассажирским перевозкам, осуществляющимся в такси. Они должны выполняться всеми участниками рынка: самозанятые, автопарки и прочее. Так, при уходе в серую зону те, кто не выполняет требований по страховке, по налогам и прочему, рискуют остаться без своих транспортных средств.

По мнению эксперта, пассажирские перевозки никогда не были дешевыми и рынок способен сам себя отрегулировать. Так, если будет много автомобилей, а пассажиры станут отказываться от транспорта, ценник будет падать. Таким образом, для решения этой проблемы следует провести ряд «благотворительных акций», которые покажут, что может быть за невыполнение требований.

Ранее он спрогнозировал пути изменения рынка такси после ухода 75% водителей в сентябре.