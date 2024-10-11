Автоэксперт Сажин: переобувать автомобиль необходимо уже сегодня

Октябрь является временем, когда осень усиливает свое влияние, а ночные температуры все чаще опускаются ниже нуля. Таким образом, многим автомобилистам пора задуматься о смене резины на зимнюю. Автоэксперт Владимир Сажин пояснил, когда лучше переобувать автомобиль и что необходимо учитывать при выборе зимних шин. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, всегда было принято менять резину с началом отопительного сезона. В действительности же конкретного срока замены резины нет, однако единственное, что прописано в ПДД: мы должны ездить на зимней резине в зимние месяцы.

Эксперт пояснил, что сегодня уже можно начать об этом задумываться, и пока нет очередей, можно менять резину и начать ее обкатывать.

По его мнению, также нешипованный вид зимней резины, называемый липучкой, подходит для городских дорог, а шипованную лучше ставить тем, кто ездит в горы и за город.

Ранее он пояснил принципы работы отмены штрафа за отсутствие прав.