Автоэксперт Сажин пояснил отсутствие необходимости в экстернате сдачи ПДД

Депутат фракции «Новые люди» Антон Ткачев направил главе МВД Владимиру Колокольцеву предложение о возвращении экстерната при сдаче экзаменов на водительские права. Автоэксперт Владимир Сажин пояснил, почему данная инициатива сегодня не нужна. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, это практически то же самое, как выдача водительских прав в 16 лет. В целом указанная инициатива возвращает систему к временам, когда «ларьки по продаже прав» были в каждом МРЭО.

Эксперт добавил, что после отмены экстерната 12 лет назад появились серые схемы, когда документы оформляли без реального обучения. Таким образом, возвращение экстерната является угрозой безопасности на дорогах. Так, самоподготовка уже была признана неэффективной, однако после наращивания часов отката в автошколах инструктора просто не успевали научить водителей.

По его мнению, таким образом, данная инициатива не имеет ничего общего с заботой о гражданах.

Ранее он пояснил необходимость наведения строгого порядка в автошколах по всей стране.