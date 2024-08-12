Автоэксперт Сажин пояснил принцип работы смс-уведомлений об эвакуации автомобиля

В нижнюю палату парламента планируется внести законопроект, позволяющий отправлять водителям смс-уведомления об эвакуации их автомобиля за 10 минут до ее проведения. По мнению авторов законопроекта, действующая практика эвакуации автомобилей без предварительного уведомления водителя вызывает стресс и создает ощущение кражи. Автоэксперт Владимир Сажин оценил данную законодательную инициативу. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

По его словам, эта идея более чем разумная и это намного лучше, чем лишать извращенцев и представителей ЛГБТ* водительских прав. Однако в этом случае может взбунтоваться бизнес, занимающийся эвакуацией транспортных средств, поскольку с транспортных средств они тоже берут деньги за перемещение машин на стоянку.

Эксперт добавил, что в целом поддерживает эту инициативу и отметил, что при получении сообщения о том, что автомобиль вскоре будет эвакуирован, водитель может получить только штраф за неправильную парковку и не станет нести бремя оплаты за эвакуацию транспортного средства и его поиски.

По его мнению, все же данная инициатива будет работать лишь в том случае, если в базе ГИБДД водитель оставит свой номер телефона.

Ранее автоюрист Дмитрий Славнов пояснил последствия передачи каршеринг-аккаунта в России.

*организация, признанная экстремистской на территории РФ.