Автоэксперт Сажин считает необходимостью получение прав курьерами на электросамокаты и велосипеды

Курьеры в нашей стране в последние годы приноровились к новым транспортным средствам, а вернее, к средствам индивидуальной мобильности (СИМ). Автоэксперт Владимир Сажин рассказал, как необходимо следить за данным видом водителей и соблюдением ими правил дорожного движения. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, отследить технологический прогресс от скутера до СИМ, опережающий законодательное регулирование, несложно. Однако если со скутерами вопрос уже давно решен, то в отношении СИМ он еще находится в стадии разработки.

Эксперт добавил, что с этой проблемой следует разбираться, пока она не приняла массовый характер, поскольку курьеры нередко, используя СИМ, забывают об элементарных мерах безопасности, а правила дорожного движения можно и подавно.

По его мнению, электросамокаты носят сезонный характер, а вот электровелосипеды почти считаются средством круглогодичного использования. При этом на сегодняшний день применение электровелосипедов никак законодательно не урегулировано, в связи с чем следует всех курьеров, использующих итоги технологического прогресса посадить за парты для изучения правил дорожного движения с последующей сдачей экзаменов и получении водительского удостоверения категории «М».

Ранее он назвал пути действия пятикратного увеличения штрафов для самокатчиков.