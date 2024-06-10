Автоэксперт Шапарин указал на минусы законопроекта ГД о штрафах за опасное вождение

Лихачей в России хотят приструнить, привлекая к реальной ответственности. За опасное вождение депутаты Госдумы предлагают ввести серьезные штрафы, полагая, что это отучит от нарушений. Однако в беседе с KP.RU вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин объяснил недостатки выдвинутой инициативы.

Под «опасным вождением» понимаются разные неудачные маневры, превышение скорости, несоблюдение дистанции и многое другое. Термин известен с 2016 года, но на практике не имеет оснований для наказаний. Все это существует на просторах ППД. Штрафовать лихачей предлагали в 2018-м, но тогда инициативу отклонили. Антон Шапарин считает, что не зря, ведь этот закон будет тяжело администрировать. По мнению эксперта, депутатам и ведомствам придется совместно провести корректировки и максимально обозначить, что считается опасным вождением. Важно учесть все, вплоть до сантиметров и градусов.

«Детали ведь нигде не прописаны. Поскольку вот так все прописать — это огромная работа и практически неосуществимо. Второй вариант — оставить детали на усмотрение сотрудников полиции. Пусть они решают, опасным было перестроение или нет. Но вы сами понимаете, какие коррупционные перспективы это открывает», — отметил автоэксперт.

Также проблема в том, что при современной активности движения уследить за такого рода нарушениями будет тяжело. Шапарин уверен, что у проекта нет перспектив в России.

Напомним, что за опасное вождение предложили ввести штрафы от трех до пяти тысяч рублей.

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