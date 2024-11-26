Автоэксперт Шкуматов пояснил важность антикоррозийной обработки автомобиля

Антикоррозийные покрытия подорожают на 30% к марту следующего года. Ключевыми причинами называют рост стоимости материалов для обработки и дефицит квалифицированных специалистов. Автоэксперт Петр Шкуматов развеял мифы в данной сфере. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, одной из причин очередей на антикоррозийную обработку стал рост количества жалоб на коррозию. В первую очередь это касается владельцев новых автомобилей из КНР. При этом далеко не все китайские автомобили одинаково подвержены коррозии. Так, автомашины какого-нибудь одного бренда хорошо адаптированы к отечественным условиям, а ввезенные по параллельному импорту автомобили нередко менее надежны.

Автоэксперт подчеркнул, что владельцам автомобилей из Поднебесной не стоит экономить на антикоррозийной обработке, особенно если машина ввезена неофициально.

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