Блогер Булкин определил последствия для автомобиля отсутствия регулярной замены масла

По словам блогера Александра Булкина, если регулярно не менять машинное масло, двигатель автомобиля станет саморазрушаться. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он добавил, что также повышается риск коррозии и задир в цилиндрах, отчего транспортное средство «ест» еще больше бензина.

По мнению эксперта, в идеале стоит менять масло чаще, чем советует производитель, например каждые пять тысяч километров. Так, если проводить процедуру раз в 15–20 тыс. километров, то высока вероятность «нарваться» на капремонт двигателя.

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