Автоэксперт Зенкевич считает, что подготовка автомобиля к зимнему сезону в столице обойдется до 100 тыс. рублей

По словам автоэксперта Ивана Зенкевича, подготовка автомобиля к зимнему сезону в столице может обойтись автовладельцам в сумму от 25 тыс. до 100 тыс. рублей в зависимости от класса машины. Об этом сообщает Life.ru.

Он пояснил, что подготовка дорогого «мерседеса» или «майбаха» обойдется под 100 тыс. точно, поскольку необходимо будет сделать детейлинг, положить коврики, поменять масло, которое сейчас стоит весьма дорого.

По мнению автоэксперта, для владельцев автомобилей среднего класса, вроде Lada Vesta или представителей китайского автопрома, стоимость составит 25–30 тыс. рублей, не считая зимней резины.

Он подчеркнул, что в регионах такие услуги могут быть на две-три тысячи рублей дешевле, однако расходные материалы вроде масла стоят одинаково по всей России.

Ранее автоэксперт Владимир Сажин заявил, что переобувать автомобиль необходимо уже сегодня.