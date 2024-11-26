Автоэксперт Ушаев объяснил популярность «блатных» номеров в России

Так называемые «блатные» номера все еще не теряют популярности в России. При этом автолюбители готовы платить за красивые цифры целое состояние. Автоэксперт Илья Ушаев объяснил в беседе с интернет-изданием «Ямал-Медиа» , почему услуга все еще распространена и актуальна.

«Блатными» номерами подчеркивают влияние и статус, а также свою финансовую обеспеченность. Часто на оформление таких цифр идут предприниматели и сотрудники разных ведомств, а не криминальные авторитеты, как это ошибочно думают в народе.

Эксперт отметил, что за красивый номер придется отдать от сотен тысяч до нескольких миллионов рублей. Цена формируется исходя из предпочтения самого заказчика. Считают сочетание цифр и букв. Также стоимость разнится по регионам: самой дорогой считается Московская область.

Часто заводят «блатные» номера для того, чтобы их реже останавливали на дорогах. Нередко на дорогах принимают автомобиль с необычными номерами за транспорт чиновников.

Действительно, первые лица государства, депутаты Госдумы и члены Совфеда, высокопоставленные сотрудники МВД, ФСБ и других служб часто используют номера АМР97. Однако купить простому гражданину такое сочетание не получится ни за какие деньги.

Очень престижным считается номер АМР77. Это спецсерия, которая когда-то принадлежала ЦА МВД РФ. Появляются такие редко и стоят от одного миллиона рублей. Первая сотня А0**МР77 — дороже всего. При этом другие сочетания с АМР, кроме как 77 региона в столице, приобрести невозможно.

Дорого и сложно купить номера ЕКХ — серии «Еду Как Хочу» (регионы 77, 99, 199, 177, 97). Придумали номера в 90-е, но расшифровку изменили сами водители. Изначально это означало «Ельцин + Крапивин = Хорошо». Долгие годы машины с такими госномерами считались «вездеходами» и не интересовали правоохранителей на дорогах.

«Блат дают только сочетание определенных букв и цифр. И только сами автоинспекторы понимают, насколько чей-то влиятельный родственник», — уточняет эксперт Ушаев.

Среди других распространенных «блатных» номеров есть следующие: ХКХ77, МММ77, АМО, АОО77, ВОО77, МОО77, СОО77, АКР, ВКР177, CКР197, СКР 199, ООО77 — серия «Три Ольги», ММР77, ВМР77, ААА, АММ, ЕЕЕ, ККК, ЕРЕ и другие. Хотя многие из них сложно приобрести, а чаще и банально очень дорого, водители умудряются это делать.

Как отметил автоэксперт, обхитрить систему не получится еще и из-за цвета номеров. Есть желтые, белые, черные, синие, красные фоны, и все они строго регламентированы. Белый фон у обычных граждан, желтый чаще у общественного транспорта, синий у правоохранителей и иногда у скорой помощи, красный у дипломатов, а черный — у ВС РФ и связанных структур.

Ранее сообщалось, что в России ужесточат наказания за нарушение ПДД с 1 января.