Автоэксперт Зенкевич пояснил, почему следует покупать китайский автомобиль по акции

С начала года дилеры и импортеры в нашей стране стараются избавиться от китайских автомобилей на складе и делают на них скидки до миллиона рублей. По словам автоэксперта Ивана Зенкевича, подобный автомобиль со скидкой обязательно стоит взять. Об этом сообщает Life.ru.