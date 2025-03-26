Автоэксперт Зенкевич пояснил, почему следует покупать китайский автомобиль по акции
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С начала года дилеры и импортеры в нашей стране стараются избавиться от китайских автомобилей на складе и делают на них скидки до миллиона рублей. По словам автоэксперта Ивана Зенкевича, подобный автомобиль со скидкой обязательно стоит взять. Об этом сообщает Life.ru.
Он добавил, что сегодня людям, которые всерьез задумались о покупке автомобиля, необходимо воспользоваться такой возможностью. Продают сейчас в основном бренды Haval, Chery и Geely, которые входят в тройку лидеров по числу проданных авто и считаются лучшими на российском рынке.
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