Автохамка посоветовала пешеходам пересесть на машины, чтобы «не мешались»

Жительница Южно-Сахалинска рассказала о случае откровенного хамства со стороны водителя. Как пишет портал ASTVA, инцидент произошел утром 8 декабря возле торговых павильонов на ул. Емельянова.

По словам женщины, автомобилистка припарковала свой транспорт прямо на тротуаре, полностью перегородив пешеходную зону.

Очевидица сделала нарушительнице замечание, указав на неправильную парковку. В ответ водитель позволила себе грубый и нелепый комментарий, заявив, что пешеходам стоило бы самим пересесть на автомобили, тогда им не пришлось бы ходить по тротуарам.

Это не первый случай, когда жители Южно-Сахалинска жалуются на поведение невежливых водителей. Ранее общественный резонанс вызвало видео с автохамом из жилого комплекса «Аралия». Тогда инспекторы Госавтоинспекции по видеозаписи сумели установить и найти владельца автомобиля, который был привлечен к ответственности.

