Автоюрист Радько оценил измененную мощность двигателей

ГАИ предлагает запретить установку на транспортные средства двигателей, мощность или крутящий момент которых превосходит более чем на 25% характеристики штатного мотора. Адвокат Сергей Радько рассказал, что понимается под понятием «установка двигателя». Об этом сообщает радио Sputnik.

По его словам, либо это повышение мощности уже установленного двигателя заводом-изготовителем посредством чип-тюнинга, либо прочих хитрых манипуляций, либо это физическая установка иного агрегата. Однако статистика в отношении того, насколько это опасно или безопасно и какое число ДТП происходит из-за подобных автомобилей, отсутствует.

Автоюрист отметил, что подобная идея позволит отсечь только малую долю тех автомобилей, в которых решили изменить конструкцию и при этом еще попытались ее легализовывать, в чем, вероятнее всего, им откажут.

По его мнению, таким образом, все данные нарушения станут и дальше проходить мимо проверяющих, поскольку пока предлагается усилить контроль только на стадии легализации изменений. При этом их никто легализовывать не собирается, следовательно, до этой стадии они просто не дойдут.

Ранее он пояснил, почему за отсутствие аптечки в автомобиле водителю ничего не грозит.