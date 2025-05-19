Автоюрист Славнов назвал способы поведения при перекрывшем двор у магазина грузовике

Отечественным автовладельцам хорошо известно, насколько тесными могут быть дворы многоквартирных домов. Ситуации, когда машину некуда поставить, когда проезд заблокирован, являются привычными. По словам автоюриста Дмитрия Славнова, автовладелец, которому не дают свободно передвигаться по двору, должен не молчать, а общаться с прочими водителями и всячески пытаться решить проблему. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он отметил, что по закону магазин, который находится в жилой зоне, должен иметь отдельное место для приема грузовиков без препятствования движению иных автомобилей. В противном случае торговую точку не примут в эксплуатацию. Если магазин работает, однако грузовые машины все равно блокируют проезд, жильцы могут пожаловаться властям, то есть написать заявление в администрацию и ГИБДД.

По мнению автоюриста, для начала все же необходимо попробовать решить вопрос на месте — просто попросить водителя, блокирующего двор авто, подвинуться. В такой ситуации водители нередко идут на контакт и передвигают свой автомобиль, освободив проезд. Аналогично можно поступать и в случаях, когда автомобиль заблокирован другим автомобилем на парковочном месте. Однако самостоятельно воздействовать на блокирующую выезд машину не следует, поскольку причиненный вред придется полностью возмещать по ст. 1064 ГК РФ.

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