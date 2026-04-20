Автоледи пошла под статью за любовь к регулярным нарушениям ПДД

В Новокузнецке завершили расследование в отношении 34-летней местной жительницы. Женщину обвиняют в управлении автомобилем в состоянии опьянения. Обычная, казалось бы, история. Но есть нюанс: за аналогичное нарушение ее уже наказывали год назад, пишет VSE42.Ru .

В феврале 2026 года на Ильинском шоссе инспекторы ГИБДД остановили Nissan Sunny. За рулем сидела дама с явными признаками опьянения. От медицинского освидетельствования она отказалась — классический ход, который, впрочем, не спас ситуацию. Полицейские отстранили ее от управления.

Когда начали проверять историю нарушительницы, всплыли интересные детали. В 2025 году женщину уже ловили за точно такое же деяние. Тогда суд обошелся с ней относительно мягко: штраф 45 тысяч рублей и лишение прав на полтора года.

Казалось бы, выводы напрашивались сами собой. Но кузбасская автоледи рассудила иначе. Она снова села за руль, снова в нетрезвом виде и снова попалась.

Теперь правила игры изменились. Повторное нарушение — это уже не административка, а уголовное дело. Максимальное наказание, которое грозит женщине, — два года лишения свободы. Дело уже направлено в суд.

Осталось дождаться приговора. И, возможно, в следующий раз (если он, конечно, наступит) автоледи подумает дважды, прежде чем садиться в машину после рюмки. Впрочем, как показывает практика, надежды на это мало.

