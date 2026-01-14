Автолегенда против сугробов: суровый Rolls-Royce-вездеход показали в «Горках Ленинских»

Пока современные автомобилисты ведут неравный бой с зимними сугробами, в музее-заповеднике «Горки Ленинские» решили напомнить о проверенном историческом решении проблемы. Ответом на вызовы стихии почти столетие назад стал не просто внедорожник, а настоящий гибрид роскоши и функциональности — полугусеничный Rolls-Royce. Об этом сообщает REGIONS .

Автомобиль появился в результате специальной инженерной модификации, превратившей символ статуса и комфорта в надежного покорителя снежных просторов. Как сообщает пресс-служба музея, конструкторы своего времени пошли на кардинальные меры. Задние колеса легендарной машины были заменены на мощные гусеничные ленты, обеспечивавшие высокую проходимость и сцепление с глубоким снегом или раскисшим грунтом.

Инженерная смекалка пошла еще дальше: чтобы машина не «пасовала» перед сугробами, на передние оси установили узкие лыжи. Это простое, но эффективное решение помогало автомобилю уверенно держаться на плаву, не зарываясь носом в рыхлый снег, и четко следовать курсу по нетронутой целине. Такая переделка превращала обычное авто в настоящий вездеход, для которого не существовало преград там, где застревали любые другие машины того времени.

Биография этого конкретного образца до сих пор окутана тайной, а детали его службы изучают историки. Но само появление такого гибрида — лучшее доказательство того, как отчаянно конструкторы искали выход из ловушки сурового климата. В те времена не было умной электроники или продвинутых систем полного привода, поэтому действовали прямолинейно: если колеса бессильны, их пора менять на что-то более подходящее.

Сегодня этот редкий экземпляр — настоящий памятник эпохе, когда ради возможности двигаться вперед порой приходилось жертвовать даже легендарным комфортом.

