Россиянин засудил BMW из-за дефекта на машине и «выбил» 400 млн рублей

Верховный суд РФ поставил точку в громком судебном споре между автовладельцем и компанией BMW. Как пишет URA.RU , итогом многолетнего разбирательства из-за неисправного вентилятора обдува сиденья в автомобиле BMW X7, приобретенном в 2021 году за 11 млн рублей, стала обязательная выплата автопроизводителем компенсации в размере 400 млн рублей.

История началась с рядовой, казалось бы, поломки, которую, по утверждению истца, долго не могли устранить в сервисном центре.

Суд первой инстанции изначально обязал BMW выплачивать неустойку за каждый день просрочки ремонта до момента фактического устранения дефекта. После череды апелляций дело дошло до Верховного суда, который поддержал позицию потребителя и отправил дело на пересмотр с указанием о взыскании окончательной суммы компенсации. Как сообщил автовладелец, часть полученных средств планируется направить на приобретение беспилотников для нужд военных.

Ключевым моментом стало именно нарушение разумных сроков устранения гарантийного недостатка, что подпадает под действие закона «О защите прав потребителей». Для автодилеров и импортеров этот вердикт — серьезное предупреждение о необходимости выстраивать эффективную систему работы с гарантийными случаями и клиентскими претензиями.

