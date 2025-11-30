Автолюбители из Казахстана создали гибрид на базе лимузина Hummer

В Казахстане местные автолюбители представили результат необычного инженерного эксперимента — грузовой автомобиль, созданный на базе роскошного лимузина Hummer H2. Видео с самоделкой было опубликовано в Сети. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на телеграм-канал «Грузовики и вообще».

Как следует из описания, за основу гибрида был взят удлиненный внедорожник Hummer H2. От оригинального автомобиля разработчики оставили переднюю часть с кабиной, включая водительское и пассажирское сиденья, а также одну из средних секций салона. Заднюю часть лимузина, напротив, полностью удалили.

На освободившееся место мастера установили прочную самодельную раму, сваренную из толстого металлического профиля. На эту конструкцию был смонтирован стандартный грузовой кузов от автомобиля «Газель», что превратило статусный внедорожник в функциональный грузовик. Одно из окон в оставшейся секции салона было заварено металлическим листом.

Уникальный автомобиль с местными номерными знаками был замечен припаркованным на одной из улиц города Жезказган.

