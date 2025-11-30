Опасный брак «китайца»: новые кроссоверы EXEED замертво глохнут на ходу

Владельцы новых китайских кроссоверов EXEED столкнулись с опасным заводским браком — автомобили самопроизвольно глохнут во время движения, а в отдельных случаях самостоятельно тормозят на высоких скоростях. Как установили автовладельцы в беседах с Baza, проблема кроется в системе «старт-стоп», предназначенной для экономии топлива.

После резкого непроизвольного торможения на панели управления появляется полный набор ошибок, а машина может окончательно заглохнуть даже при обычном переключении на заднюю передачу. Водители бьют тревогу: кроссоверы уже останавливались во время движения, в том числе на оживленных трассах. Это создает угрозу для всех участников на дороге.

По данным автоюриста Оксаны Яковлевой, наиболее уязвимой оказалась модель EXEED VX 2023 и 2024 годов выпуска. В список проблемных также попал премиальный внедорожник EXEED TLX 2024-2025 годов стоимостью 3,5 млн рублей.

В сервисных центрах владельцам называют разные причины — от заводского брака до неисправности аккумулятора, что не позволяет выработать единый алгоритм устранения опасного дефекта. Аналогичные проблемы фиксируются и у другого китайского бренда — Haval F7.

Ситуация приобретает особую остроту учитывая растущую популярность китайских автомобилей на российском рынке. Владельцы оказываются в правовом вакууме — несмотря на очевидную производственную проблему, официальные дилеры не всегда признают гарантийный случай.

