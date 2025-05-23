Разведчики и штурмовики отряда «Русь» рассказали военкору KP.RU Григорию Кубатьяну о реалиях современного боя, где главными противниками стали дроны, а автоматы Калашникова уступили место электронным средствам борьбы.

Бойцы дислоцируются под Часовым Яром — стратегической высотой, за которую идут ожесточенные бои. На позиции, по словам военных, прилетело не менее 22 FPV-дронов за три часа. Сами устройства давно стали настоящими хищниками: оснащенные камерами с круговым обзором, они видят бойцов даже при попытке укрыться.

Тактика противника также изменилась кардинально, отметили собеседники. Украинские военные повально бегут, а некоторые российские военные выстрелили за историю службы всего три раза. Однако все еще враг предпринимает попытки, идет на хитрость вместо прямых столкновений.

«Я побежал, чтобы оказать помощь раненому. Наложил жгут, а сам в сторону. Потому что знаю, противник выжидает, когда вокруг раненого соберутся, чтобы накрыть сразу нескольких. И действительно, смотрю, одна птица зависла и ждет. Я ее выстрелом тоже сбил. До следующей было 5-6 минут. Подбежал к товарищу, поднял на плечи и понес», — рассказывает Ибрагим.

Сапер Ибрагим, мастер по переделке трофейных дронов, развенчивает мифы также и о химическом оружии. По его словам, украинцы специально распускали слухи, чтобы их технику не трогали. Впрочем, в ходу у ВСУ заминированные рации и отравленные продуктовые посылки.

Отряд «Русь» продолжает удерживать позиции, адаптируясь к новым реалиям боя, где традиционное оружие уступает место электронным системам, а главной угрозой стали модернизированные «железные птицы».

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