Автоматические штрафы за парковку: в Челябинске начали устанавливать систему контроля с круглосуточными камерами

В Челябинске приступили к монтажу системы автоматического контроля за соблюдением правил на будущих платных парковках, пишет URA.RU.

Отмечается, что специальное оборудование, оснащенное источниками бесперебойного питания, обеспечит круглосуточную фиксацию нарушений.

Камеры будут снимать автомобили, распознавать их государственные номера и определять точные координаты места стоянки. Программное обеспечение (ПО) автоматически отберет случаи с признаками нарушений.

К ним относится неоплата парковки после положенных 15 минут бесплатного времени, а также стоянка транспортного средства вне специальной разметки.

Все спорные снимки пройдут дополнительную проверку оператором. Информация о подтвержденных нарушениях будет направляться в государственную информационную систему «Административная комиссия». Окончательное решение о назначении административного штрафа примет специальная комиссия.

Полноценный запуск платных парковок в городе запланирован на 1 июня 2026 года. До этого срока система пройдет все необходимые технические испытания.

