В Челябинской области раскрыли схему обмана автовладельцев через автосервисы

В Троицке Челябинской области задержали 27-летнего телефонного мошенника, который обманул не менее пятнадцати человек, пишет kp.ru. Его схема строилась на использовании данных от авторемонтных мастерских.

Мужчина обзванивал станции технического обслуживания, представляясь владельцем автомобиля определенной марки. Если такая машина действительно находилась в ремонте, работники сервиса, ничего не подозревая, подтверждали это и по просьбе «хозяина» диктовали контактные данные настоящего клиента.

Получив номера телефонов, злоумышленник звонил уже самим автовладельцам. Он представлялся сотрудником автосервиса и сообщал, что для ремонта срочно требуется оплатить материалы.

Россиянин просил «скинуть денежку» на указанные реквизиты. Доверчивые водители, думая, что переводят средства за запчасти, отправляли деньги.

Для получения средств аферист использовал банковские карты, которые покупал за символическую сумму у бездомных. Поступившие переводы он немедленно обналичивал.

Подозреваемый активно перемещался по населенным пунктам области, что осложняло его поиски. На данный момент документально подтверждены 13 эпизодов мошенничества в Челябинской области и два в Тульской. Полиция продолжает работу по установлению всех пострадавших.

У задержанного уже есть несколько судимостей за имущественные преступления, а в Бурятии его ждет суд по аналогичному делу. В Челябинской области в отношении него также возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве.

Ранее сообщалось, что россиянка лишилась полумиллиона рублей, поверив в «сказки» об инвестициях.