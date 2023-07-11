Автоматы с презервативами предложили установить в российских школах

Сюжеты передачи «Беременна в 16» уже никого не удивляют. Случается, что мамами становятся и девочки гораздо младше. Например, сегодня по СМИ и соцсетям разлетелась новость о том, что в Новосибирске родила 11-летняя школьница.

Российский сексолог Катерина Молния считает, что детские беременности у нас в стране случаются в том числе из-за недостаточного уровня сексуального просвещения в школах. За последние годы неоднократно поднимали вопрос введения в образовательных учреждениях специальных уроков полового воспитания. Недавно депутат Госдумы Анатолий Вассерман также заявлял нашему корреспонденту, что в каком-нибудь формате сексуальное просвещение в школах рано или поздно появится.

Ну а пока это только в планах, решить проблемы ранних беременностей и ЗППП можно немного иначе.

«Нужно повышать доступность контрацепции, в частности для несовершеннолетних. Вендинговые автоматы с прокладками, презервативами, различными средствами контрацепции нужно ставить везде: в школах, в местах общественного пользования, в магазинах, в аптеках. Их должно быть как можно больше и неважно, где. Главное, чтобы эти товары стали доступнее», — предложила Молния в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

На таких автоматах, отметила собеседница, можно расположить информацию о нежелательной беременности и заболеваниях, передающихся половым путем. Оформить все это стоит красочно и ненавязчиво.

«Автоматы без продавца, которого так стесняются подростки, будут привлекать внимание и помогать преодолевать стеснение, повышать уровень сексуального просвещения детей», — подчеркнула сексолог.

Что касается возможных уроков полового воспитания, эксперт полагает, что план таких занятий нужно составлять совместно с сексологами, психологами, педагогами. Помимо прочего полезны будут беседы с родителями.

«Сейчас эта тема часто табуируется в семьях и пускается на самотек. Улучшить ситуацию могут печатные шпаргалки для взрослых, в которых подробно будет рассказано, как общаться с детьми на щепетильную тему, потому что многие этого попросту не знают», — подытожила эксперт.

Ранее мы сообщали, что Вассерман придумал, как бороться с ЛГБТ и повышать рождаемость в России.