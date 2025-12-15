Автомобиль куплен, но он не ваш: как не нарваться на «схему Долиной» при покупке машины

Опасная мошенническая схема, ранее известная на рынке недвижимости как «схема Долиной», теперь активно перекочевала на рынок подержанных автомобилей. Об этом в беседе с «Газетой.ру» рассказал юрист Илья Русяев.

Как предупреждает юрист, суть аферы остается прежней: продавец, зачастую действующий под давлением мошенников, срочно продает машину, соблюдая все формальности — договор, акт приема-передачи, получение денег. А спустя время он или его «представители» обращаются в суд с заявлением, что на момент сделки не осознавал своих действий (находился в стрессе, под влиянием лекарств и т.п.).

Если суд встает на сторону продавца, договор признается недействительным и стороны должны вернуть друг другу полученное: продавец — деньги, а покупатель — автомобиль. Ключевая ловушка в том, что деньги к этому моменту часто уже «растворяются» и главной целью мошенников становится именно изъятие машины у ничего не подозревающего покупателя.

Самым надежным способом юрист называет использование банковского аккредитива или расчет через депозит нотариуса, когда деньги переводятся продавцу только после полного завершения всех этапов сделки. Если же используется обычный банковский перевод, то деньги нужно перечислять строго самому продавцу на его счет, а в назначении платежа обязательно указать: «Оплата по договору купли-продажи автомобиля (марка, модель, VIN)».

Любые просьбы отдать деньги наличными «в руки представителю» или перевести на счет третьего лица — это стопроцентный красный флаг. При расчете наличными критически важна детально составленная расписка с указанием полной реальной суммы.

Если же покупатель уже столкнулся с попыткой оспорить сделку, алгоритм действий меняется. Приоритет номер один — собрать и зафиксировать все доказательства своей добросовестности. Это оригиналы договора и акта приема-передачи, неопровержимое подтверждение оплаты (выписка из банка, расписка), фотографии и видео осмотра автомобиля, переписка с продавцом, скриншоты объявления о продаже. Также нужно немедленно получить у суда или приставов копии всех процессуальных документов по иску.

Для дорогих автомобилей Русяев рекомендует проводить углубленную проверку еще на этапе покупки: сверять VIN-номер на кузове и в ПТС, проверять автомобиль не только по базе ГИБДД на аресты, но и по реестру уведомлений о залоге движимого имущества (реестр залогов ФНП).

