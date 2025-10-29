Автомобиль потерял статус финансовой подушки

В России зафиксировано снижение остаточной стоимости автомобилей возрастом около трех лет. Аналитики агентства «Автостат» сообщили, что на протяжении нескольких лет авто оставались высоколиквидным активом и владельцы могли продать машину дороже первоначальной цены, передает quto .

В 2023 году остаточная стоимость трехлетнего автомобиля в среднем составляла 138% от цены новой машины. В 2024 году показатель снизился до 123%.

По данным «Автостата», изменение тенденции произошло в 2025 году. Во втором квартале средняя остаточная стоимость составила 91%, а в третьем квартале — 82%.

Эксперты считают, что снижение стоимости свидетельствует о стабилизации авторынка. Они отмечают, что подержанные автомобили должны стоить дешевле новых, за исключением отдельных редких или ограниченных моделей.

Также сообщается, что на российском рынке начались продажи новой версии кроссовера Tenet T7, который уже поступил к дилерам.

