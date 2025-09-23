Автомобиль с мопедами из Казахстана попал под контроль таможни

По информации Федеральной таможенной службы (ФТС), мобильная группа Астраханской таможни задержала автомобиль, перевозивший из Казахстана в Россию пять мопедов, совокупный вес которых составил 700 кг.

В ходе контроля документации таможенники выявили признаки, указывающие на возможное недекларирование или предоставление недостоверных сведений о перевозимом грузе.

Для проведения детального осмотра транспортное средство с мототехникой было направлено в постоянную зону таможенного контроля (ПЗТК). По результатам проверки не исключено начисление дополнительных таможенных пошлин и сборов.

Ранее сообщалось, что таможенники нашли 35 беспилотников в «ГАЗели» из Казахстана.