Автомобиль сбил сахалинку с ребенком и прокатил их на капоте

Машина в Южно-Сахалинске сбила на переходе женщину с малолетней девочкой, сообщает региональное ГИБДД.

Наезд зафиксировали 20 января. Ближе к обеденному времени в районе улицы Железнодорожная Toyota Prius сбила пешеходов, перебегающих дорогу по «зебре». Маршрут не регулировался светофором.

На опубликованных инспекторами кадрах видно, как горожане смотрят по сторонам и ждут, пока машины затормозят. Одна полоса «встала», однако на второй иномарка решила не тормозить и в итоге наехала на людей. В ходе столкновения пешеходы попали на капот, недолго на нем прокатились и упали на дорогу.

Как уточнили в Госавтоинспекции, среди пострадавших женщина и ребенок. Они получили телесные повреждения. В органах проверяют обстоятельства и детали ДТП.

Ранее сообщалось, что несколько человек получили травмы в результате аварии на трассе в Луховицах.