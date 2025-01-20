Автомобиль сбил сахалинку с ребенком и прокатил их на капоте
Иномарка сбила женщину и ребенка на пешеходном переходе в Южно-Сахалинске
Фото: [t.me/ugibdd65]
Машина в Южно-Сахалинске сбила на переходе женщину с малолетней девочкой, сообщает региональное ГИБДД.
Наезд зафиксировали 20 января. Ближе к обеденному времени в районе улицы Железнодорожная Toyota Prius сбила пешеходов, перебегающих дорогу по «зебре». Маршрут не регулировался светофором.
На опубликованных инспекторами кадрах видно, как горожане смотрят по сторонам и ждут, пока машины затормозят. Одна полоса «встала», однако на второй иномарка решила не тормозить и в итоге наехала на людей. В ходе столкновения пешеходы попали на капот, недолго на нем прокатились и упали на дорогу.
Как уточнили в Госавтоинспекции, среди пострадавших женщина и ребенок. Они получили телесные повреждения. В органах проверяют обстоятельства и детали ДТП.
Ранее сообщалось, что несколько человек получили травмы в результате аварии на трассе в Луховицах.