Автомобиль со взрывчаткой катался по Москве

На юго-востоке Москвы 12 мая, около полуночи, сотрудники Госавтоинспекции остановили машину Kia, которая показалась им подозрительной. В ней сидели два человека.

При проверке транспорта сотрудники ГИБДД нашли газовый баллон, дымовые шашки, порох, провода и горючее в канистрах. Оказалось, водителю и пассажиру нужны были эти предметы для создания взрывчатки. Последняя якобы была необходима для съемок сериала про вампиров. Сами мужчины назвали себя пиротехниками.

Полиция начала проверку. Выясняют законность перевозки взрывчатых веществ.

Ранее сообщалось, что в Дагестане предотвратили теракт в отношении сотрудников правоохранительных органов.