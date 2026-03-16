Автомобиль Toyota Land Cruiser Prado 2015 в отличном состоянии продают в России

На российском вторичном рынке появилось объявление о продаже Toyota Land Cruiser Prado 2015 года выпуска, передает «Российская газета». Владелец уверяет, что машина находится в идеальном состоянии. Куплен внедорожник у официального дилера в России, и все это время у него был только один хозяин.

Под капотом установлен 4-литровый бензиновый двигатель мощностью 282 лошадиные силы. Автомобиль предлагается в комплектации «Престиж». Главная особенность этого экземпляра — зимой машина вообще не эксплуатировалась. В комплекте с внедорожником идут два ключа, а также два полных комплекта колес: летняя резина и новая зимняя, обе на дисках.

При этом продавец выдвигает жесткое условие: только продажа, варианты обмена не рассматриваются.

