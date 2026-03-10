В России выставили на продажу Toyota RAV4 2012 года с пробегом 7500 км

В Иркутске выставлен на продажу уникальный автомобиль — Toyota RAV4 2012 года выпуска, который все это время простоял на хранении, пишет «Российская газета». Пробег машины составляет всего 7,5 тыс. км. За «капсулу времени» владелец просит 2 млн 650 тыс. рублей.

Под капотом кроссовера установлен бензиновый двигатель объемом 2,0 литра мощностью 148 лошадиных сил. Коробка передач — механическая, привод — полный. Салон отделан тканью, есть подогрев передних сидений, кондиционер, мультифункциональное рулевое колесо и штатная магнитола с четырьмя динамиками. Подробности комплектации не раскрываются.

Продавец не объясняет, почему автомобиль 13 лет хранили и не использовали. Однако такие экземпляры ценятся коллекционерами и любителями редких авто.

