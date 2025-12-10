Автомобилей не будет: завод Solaris остановил сборку популярных моделей на механике

Петербургский завод Solaris, бывшее предприятие Hyundai, приостановил выпуск самых доступных версий своих моделей на механической коробке передач. Пока в салонах распродают остатки, их цена уже успела резко подняться. Об этом сообщает Lenta.ru.

Под ударом оказались три ключевые модели: кроссовер Solaris HC (бывший Hyundai Creta) и седаны с хэтчбеками семейства KRS/KRX (аналоги Kia Rio). Их производство на «механике» заморожено как минимум до весны 2026 года. По данным инсайдеров, причина — сложности с поставками необходимых компонентов.

Пока официальные дилеры избавляются от последних экземпляров, их стоимость уже успела вырасти на сотни тысяч рублей. Например, базовая версия седана Solaris KRS подорожала сразу на 330 тыс. руб., а цена на некоторые комплектации кроссовера выросла почти на 500 тыс. руб.

В самом автозаводе информацию о приостановке и проблемах с запчастями опровергают. В компании утверждают, что просто меняют модельный ряд, делая ставку на более дорогие и оснащенные комплектации с автоматической трансмиссией, цены на которые остались прежними. Таким образом, покупателям, рассчитывавшим на недорогой автомобиль с «механикой», теперь предлагают либо переплатить за остаток, либо выбрать более дорогую машину.

