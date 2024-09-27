Автомобили Lada Granta вручили получившим производственные травмы жителям Рязанской области

Пятеро жителей Рязанской области, которые пострадали на производстве получили от регионального отделения социального фонда новые автомобили Lada Granta. Об этом сообщает 7info.

Уточняется, что автомашины оснащены автоматической коробкой передач и ручным управлением, адаптированы под нужды пострадавших в соответствии с программами реабилитации, которые разработаны комиссией медико-социальной экспертизы.

Отмечается, что обеспечение автомобилями является частью соцреабилитации в рамках реализации обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве. Срок эксплуатации специализированного транспорта составляет семь лет.

Ранее сообщалось, что пострадавшим на производстве жителям Московской области передали около 30 автомобилей.