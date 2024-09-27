Автомобили Lada Granta вручили получившим производственные травмы жителям Рязанской области

Общество

Фото: [Медиасток.рф]

Пятеро жителей Рязанской области, которые пострадали на производстве получили от регионального отделения социального фонда новые автомобили Lada Granta. Об этом сообщает 7info.

Уточняется, что автомашины оснащены автоматической коробкой передач и ручным управлением, адаптированы под нужды пострадавших в соответствии с программами реабилитации, которые разработаны комиссией медико-социальной экспертизы.

Отмечается, что обеспечение автомобилями является частью соцреабилитации в рамках реализации обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве. Срок эксплуатации специализированного транспорта составляет семь лет.

Ранее сообщалось, что пострадавшим на производстве жителям Московской области передали около 30 автомобилей.

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