Автомобили, оснащенные камерами, выявили свыше семидесяти тысяч дефектов в содержании территорий Подмосковья

Шесть автомобилей, в которых установлены нейросетевые камеры, помогли областному ГУСТ зафиксировать более 70 тысяч дефектов с начала текущего года, рассказали в ведомстве.

«Большая часть из них попала в объективы камер в Домодедово, Химках, Одинцовском, Красногорске, Мытищах и Балашихе. Самые распространенные замечания, направленные в работу ответственным организациям, касались стертой дорожной разметки во дворах и внутриквартальных проездах — более 26 тысяч случаев», — рассказала глава ведомства Светлана Аипова.

Министр добавила, что среди других недочетов оказались ямы на дорогах и ненадлежащее состояние контейнерных площадок. По словам Аиповой, подобный формат мониторинга увеличивает скорость проведения инспекций и количество охватываемых адресов в пять раз.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на то, что в регионе отмечается общее снижение числа жалоб.