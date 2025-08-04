Автомобили ушли под воду в Зеленограде

В Зеленограде после мощного ливня улицы превратились в реки — вода почти полностью скрыла припаркованные автомобили. Об этом сообщает телеграм-канал MSK1.ru.

В Зеленограде из-за проливного дождя несколько улиц оказались затоплены. На кадрах, опубликованных в телеграм-канале, видно, как вода поднимается до уровня окон автомобилей. Особенно сильно пострадал 2-й Западный проезд, где транспортные средства частично скрылись под водой.

Метеорологи зафиксировали, что за сутки выпала треть месячной нормы осадков. По прогнозам, дождь продолжится до утра 5 августа. Специалисты центра «Фобос» не исключают, что ливень может побить рекорд 1989 года. Такие аномальные осадки в начале августа случаются примерно раз в 20 лет.

Ранее синоптик Шувалов предупредил о долгом мегаливне и вспышках молний в Подмосковье.